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МАУ виконуватиме рейси Lufthansa до Мюнхена та Женеви

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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19 лютого, 21:49
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Німецький авіаперевізник Lufthansa припиняє рейси з та в Київ з 21 по 28 лютого
МАУ розпочинає продаж квитків у Мюнхен та Женеву/Фото: колаж: "Сьогодні"
МАУ розпочинає продаж квитків у Мюнхен та Женеву/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українська авіакомпанія МАУ розпочинає рейси в Мюнхен та Женеву, які здійснювала компанія Lufthansa. Це пов'язано з тимчасовим припиненням німецького авіаперевізника рейсів до та з Києва.

Про це повідомляє український політик та журналіст Мустафа Найєм.

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Деталі

"Авіакомпанія МАУ розпочинає продаж квитків в Мюнхен та Женеву для забезпечення авіасполучення, яке Lufthansa Group тимчасово не може виконувати. Крім цього МАУ збільшує кількість повітряних суден за цими маршрутами", — написав у своєму Telegram Найєм.

Окремі рейси з Києва та Одеси компанія Lufthansa здійснюватиме ще сьогодні та завтра. Пасажирів скасованих рейсів просять зв’язатися з сервісним центром Lufthansa. Рейси з та у Львів залишаються у звичному режимі.

Не перше скасування рейсів

Наприкінці січня у німецькій авіакомпанії вже заявляли, що екіпаж Lufthansa не може залишатися в Україні на ніч через політичну ситуацію в країні. З цієї причини перенесли один із рейсів, який мав вилетіти з Мюнхена до Києва 22 січня.

Однак через кілька днів Lufthansa все ж таки повернула на нічну стоянку в аеропорту "Бориспіль" рейс LH 1492Франкфурт – Київ. Проте скоротила її час майже на годину.

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