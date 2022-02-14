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Одним абзацом. Все, що треба знати про авіаситуацію в Україні

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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14 лютого, 07:15
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Авіакомпанії скасовують рейси в Україну та з країни через загрозу вторгнення РФ
Міжнародні авіакомпанії бояться, щоб їхні літаки літали в Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"
Міжнародні авіакомпанії бояться, щоб їхні літаки літали в Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні нестабільна ситуація з авіаперевезеннями. Це пов'язано із загрозою вторгнення Російської Федерації на територію України. Нещодавно авіакомпанія KLM скасувала всі польоти в повітряному просторі України, а літак SkyUp несподівано сів у Кишиневі, так і не долетівши до Києва.

Все, що треба знати про авіаситуацію в Україні

Авіакомпанії бояться пускати свої літаки через загрозу вторгнення Росії на територію України. 12 лютого про припинення усіх польотів у повітряному просторі України заявила нідерландська авіакомпанія KLM. Рішення ухвалили після того, як отримали нові рекомендації щодо поїздок з кодом червоного кольору та великим аналізом безпеки. Пасажири поки не отримали жодних інструкцій, а це вже не перший подібний випадок останнім часом. Ще 24 січня німецька авіакомпанія Lufthansa, яка раніше переносила свій рейс з Мюнхена в Київ, відклала відліт свого літака. 13 лютого авіакомпанія заявила, що розглядає можливість повного припинення польотів над Україною, однак остаточне рішення ще не ухвалили. Того ж дня літак Фуншал-Київ приземлився у Кишиневі, не долетівши до української столиці. Виявляється, повітряне судно знаходилось у лізингу і його власник заборонив авіакомпанії здійснювати будь-які польоти над Україною. Також з’явилася інформація про те, що британські страхові компанії відмовляються покривати страхові випадки, які можуть статися із літаками у повітряному просторі України. Народний депутатОлексій Гончаренко заявив, що вже з понеділка, 14 лютого, повітряний рух над Україною може бути повністю закрито. Він порадив якнайшвидше повернутись додому всім українцям, які перебувають за кордоном, оскільки, на його думку, у найближчі два тижні це буде складно зробити. Натомість офіційних заяв про закриття повітряного простору над Україною не надходило, запевнив експерт у сфері авіа Богдан Долінце. Про те, що Україна не закриває свій повітряний простір, заявили й у Міністерстві інфраструктури. Там пояснили, що у частини перевізників розпочалися проблеми через коливання на ринках страхування. Тому українська влада має надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков уточнив, що ринки страхових послуг уразливі до інформаційного поля. Тож найближчим часом ситуація стабілізується. Оскільки деякі авіакомпанії скасовують рейси в Україну, а наші громадяни знаходяться за межами держави, то повертати їх назад буде МЗС. Водночас цьому допомагатимуть й туроператори. Крім того, Україна заявила про потенційну небезпеку польотів у повітряному просторі над Чорним та Азовським морями. Там не рекомендують літати протягом майже всього тижня. Це пов'язано з тим, що минулого тижня РФ опублікувала повідомлення для пілотів (NOTAM), в якому оголосила тимчасово небезпечною зоною частину повітряного простору над Чорним морем. Через скасування авіарейсів, Кабінет Міністрів призначив засідання на 20:00 13 лютого. Його метою було розглядання пропозиції, як підтримати авіакомпанії, щоб рейси в Україну та з України не скасовували. Під час термінового засідання уряд ухвалив рішення виділити 16,6 млрд грн, щоб гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України.

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