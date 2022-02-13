Це небезпечно? Україна закликала авіакомпанії не літати над Чорним та Азовським морями

"Украерорух" попередив про потенційну небезпеку для польотів у найближчий тиждень

Над частиною України не рекомендують польоти найближчим часом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна заявила про потенційну небезпеку польотів у повітряному просторі над Чорним та Азовським морями. Там не рекомендують літати протягом майже всього наступного тижня.

Таке попередження опублікував "Украерорух".

Реклама

"Україною здійснено офіційну публікацію аеронавігаційної інформації про активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі над Чорним морем – з 14.02 по 19.02.2022", – йдеться в повідомленні.

З чим пов'язана заборона

Минулого тижня РФ опублікувала повідомлення для пілотів (NOTAM), в якому оголосила тимчасово небезпечною зоною частину повітряного простору над Чорним морем

"Тому вже від завтра авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти протягом визначено проміжку часу над цією зоною, та заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації. Наголосимо, що ця рекомендація не блокує в цілому польоти у зоні Чорного та Азовського моря", – заявили в "Украерорусі".

Реклама

Небо над Україною відкрите

На сьогодні жодних обмежень чи введення заборони щодо повітряного простору немає. Всі авіакомпанії, які літають в Україну та з України, безперешкодно здійснюють свої польоти. Про це в коментарі сайту "Сьогодні" повідомив в. о. директора "Украероруху" Андрій Ярмак.

Коли можуть заборонити польоти над Україною

За словами Ярмака, таке може статися дуже швидко, однак поки що жодних обставин для подібного рішення немає.

"Заборона вводиться безпосередньо залежно від ситуації. Її можна ввести досить оперативно, залежно від обставин. На сьогодні будь-яких обставин для введення заборон немає, тому всі авіакомпанії продовжують виконувати польоти і приймають власні рішення щодо виконання тих чи інших рейсів", – пояснив очільник "Украероруху".

Раніше ми писали: