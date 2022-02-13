Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Це небезпечно? Україна закликала авіакомпанії не літати над Чорним та Азовським морями

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 лютого, 20:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Украерорух" попередив про потенційну небезпеку для польотів у найближчий тиждень
Над частиною України не рекомендують польоти найближчим часом.
Над частиною України не рекомендують польоти найближчим часом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна заявила про потенційну небезпеку польотів у повітряному просторі над Чорним та Азовським морями. Там не рекомендують літати протягом майже всього наступного тижня.

Таке попередження опублікував "Украерорух".

Реклама

"Україною здійснено офіційну публікацію аеронавігаційної інформації про активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі над Чорним морем – з 14.02 по 19.02.2022", – йдеться в повідомленні.

З чим пов'язана заборона

Минулого тижня РФ опублікувала повідомлення для пілотів (NOTAM), в якому оголосила тимчасово небезпечною зоною частину повітряного простору над Чорним морем

"Тому вже від завтра авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти протягом визначено проміжку часу над цією зоною, та заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації. Наголосимо, що ця рекомендація не блокує в цілому польоти у зоні Чорного та Азовського моря", – заявили в "Украерорусі".

Реклама

Небо над Україною відкрите

На сьогодні жодних обмежень чи введення заборони щодо повітряного простору немає. Всі авіакомпанії, які літають в Україну та з України, безперешкодно здійснюють свої польоти. Про це в коментарі сайту "Сьогодні" повідомив в. о. директора "Украероруху" Андрій Ярмак.

Коли можуть заборонити польоти над Україною

За словами Ярмака, таке може статися дуже швидко, однак поки що жодних обставин для подібного рішення немає.

"Заборона вводиться безпосередньо залежно від ситуації. Її можна ввести досить оперативно, залежно від обставин. На сьогодні будь-яких обставин для введення заборон немає, тому всі авіакомпанії продовжують виконувати польоти і приймають власні рішення щодо виконання тих чи інших рейсів", – пояснив очільник "Украероруху".

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Загроза вторгнення Росії. Ми дізналися, чи намагаються українці виїхати з країни Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Коли та за скільки збудують новий вихід зі станції метро "Виставковий центр" Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Скасування авіарейсів в Україні. Кабмін призначив вечірнє засідання Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

241 641

захворіло за тиждень в Україні

+0.02%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

Doodle Сьогодні
13 лютого. Джон Спік. Цього дня 1858 року англійський офіцер під час експедиції Африкою в пошуках витоку річки Ніл відкрив для європейців одне з найбільших озер світу - Танганьїку…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти