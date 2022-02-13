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Это опасно? Украина призвала авиакомпании не летать над Черным и Азовским морями

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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13 февраля, 20:20
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"Украэрорух" предупредил о потенциальной опасности для полетов в ближайшую неделю
Над частью Украины не рекомендуют полеты в ближайшее время.
Над частью Украины не рекомендуют полеты в ближайшее время. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина заявила о потенциальной опасности полетов в воздушном пространстве над Черным и Азовским морями. Там не рекомендуют летать в течение почти всей следующей недели.

Такое предупреждение опубликовал "Украэрорух".

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"Украина провела официальную публикацию аэронавигационной информации об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над Черным морем – с 14.02 по 19.02.2022", – говорится в сообщении.

С чем связан запрет?

На прошлой неделе РФ опубликовала сообщение для пилотов (NOTAM), в котором объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем

"Поэтому уже с завтрашнего дня авиакомпаниям рекомендовано не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной, и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации. Отметим, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты в зоне Черного и Азовского моря", – заявили в "Украэрорухе".

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Небо над Украиной открыто

На сегодняшний день никаких ограничений или ввода запрета на воздушное пространство нет. Все авиакомпании, летающие в Украину и из Украины, беспрепятственно совершают свои полеты. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил и.о. директора "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Когда могут запретить полеты над Украиной

По словам Ярмака, это может произойти очень быстро, однако пока никаких обстоятельств для подобного решения нет.

"Запрет вводится напрямую в зависимости от ситуации. Ее можно ввести достаточно оперативно, в зависимости от обстоятельств. На сегодняшний день никаких обстоятельств для введения запретов нет, поэтому все авиакомпании продолжают выполнять полеты и принимают собственные решения по выполнению тех или иных рейсов", – пояснил глава "Украэроруха".

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