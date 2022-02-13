Польоти все-таки заборонять? Перша реакція України на можливу відміну всіх авіарейсів

На сьогодні небо над Україною залишається повністю безпечним та відкритим. Жодних змін не відбулося.
Про це заявив голова Державіаслужби України Олександр Більчук в ефірі телеканалу Україна 24.
За його словами, повітряний простір над Україною залишається відкритим.
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"Ми постійно аналізуємо ситуацію та вживаємо всіх необхідних заходів, щоб небо залишалося безпечним", – сказав Більчук.
Як відбувається закриття руху
Голова Державіаслужби пояснив, за якою процедурою Україна може заборонити польоти у своєму повітряному просторі.
"Існують певні процедурні питання, надходить інформація, аналізуються ризики. Після ухвалення певних рішень такі публікації робляться офіційно. Вся міжнародна спільнота про таку інформацію знатиме", – сказав Більчук.
За його словами, на сьогодні жодних підстав для ухвалення таких рішень не існує.
"Наше небо є безпечним. Небо над Україною залишається відкритим", - додав глава Державіаслужби.
Про заборону для компанії SkyUp
Більчук також прокоментував інцидент із літаком авіакомпанії SkyUp, якому сьогодні, 13 лютого, не дозволили залетіти в Україну.
"Це є рішення абсолютно авіакомпанії, це її господарська діяльність. Зараз відбуваються певні коливання на ринку страхування. Тому страхові компанії, які страхують ризики, намагаються розібратися в цій ситуації й ведуть перемовини з нашими авіакомпаніями для того, щоб мати більше інформації для ухвалення певних рішень", – сказав він.
За словами очільника Державіаслужби, всі працюють над тим питанням, щоб показати, що ситуація є абсолютно контрольованою і безпечною.
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