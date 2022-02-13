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Польоти все-таки заборонять? Перша реакція України на можливу відміну всіх авіарейсів

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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13 лютого, 14:52
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Станом на 13 лютого небо над територією нашої країни залишається відкритим
Небо над Україною поки відкрите.
Небо над Україною поки відкрите. / Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогодні небо над Україною залишається повністю безпечним та відкритим. Жодних змін не відбулося.

Про це заявив голова Державіаслужби України Олександр Більчук в ефірі телеканалу Україна 24.

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За його словами, повітряний простір над Україною залишається відкритим.

"Ми постійно аналізуємо ситуацію та вживаємо всіх необхідних заходів, щоб небо залишалося безпечним", – сказав Більчук.

Як відбувається закриття руху

Голова Державіаслужби пояснив, за якою процедурою Україна може заборонити польоти у своєму повітряному просторі.

"Існують певні процедурні питання, надходить інформація, аналізуються ризики. Після ухвалення певних рішень такі публікації робляться офіційно. Вся міжнародна спільнота про таку інформацію знатиме", – сказав Більчук.

За його словами, на сьогодні жодних підстав для ухвалення таких рішень не існує.

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"Наше небо є безпечним. Небо над Україною залишається відкритим", - додав глава Державіаслужби.

Про заборону для компанії SkyUp

Більчук також прокоментував інцидент із літаком авіакомпанії SkyUp, якому сьогодні, 13 лютого, не дозволили залетіти в Україну.

"Це є рішення абсолютно авіакомпанії, це її господарська діяльність. Зараз відбуваються певні коливання на ринку страхування. Тому страхові компанії, які страхують ризики, намагаються розібратися в цій ситуації й ведуть перемовини з нашими авіакомпаніями для того, щоб мати більше інформації для ухвалення певних рішень", – сказав він.

За словами очільника Державіаслужби, всі працюють над тим питанням, щоб показати, що ситуація є абсолютно контрольованою і безпечною.

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