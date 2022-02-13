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Коли можуть заборонити польоти над Україною? Ми дізналися в "Украерорусі"

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13 лютого, 15:28
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За необхідності таке обмеження може вводитися досить оперативно
Небо над Україною залишається відкритим.
Небо над Україною залишається відкритим. / Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогоднішній день жодних обмежень чи введення заборони навколо повітряного простору немає. Всі авіакомпанії, які літають в Україну та з України безперешкодно здійснюють свої польоти.

Про це в коментарі сайту "Сьогодні" повідомив в.о. директора "Украерорух" Андрій Ярмак.

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Він пояснив, що рішення щодо виконання цих польотів приймають безпосередньо самі авіакомпанії.

Коли можуть заборонити польоти над Україною

За словами Ярмака, таке може статися дуже швидко, однак поки жодних обставин для подібного рішення немає.

"Заборона вводиться безпосередньо в залежності від ситуації, яка відбувається. Вона може вводитися досить оперативно, в залежності від обставин. На сьогоднішній день будь-які обставини щодо введення заборон відсутні, тому всі авіакомпанії продовжують виконувати польоти і приймають власні рішення щодо виконання тих чи інших рейсів", – пояснив очільник "Украероруху".

Він також додав, що на сьогоднішній день ситуація контрольована.

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"Немає чинників, крім публікацій в ЗМІ, що можуть спричинити ті чи інші дії. Ситуація контрольована, передбачувана і на різних рівнях відслідковується", – зазначив Ярмак.

Про заборону на польоти Sky Up

Глава "Украероруху" пояснив, що стосується компанії Sky Up, це було рішення безпосередньо авіакомпанії, під впливом лізингодавця їхнього літака.

"Ця ситуація на сьогоднішній день також контрольована і це питання знаходиться на контролі керівництва держави. Напрацьовуються деякі алгоритми, які можуть нівелювати подібні ситуації. Це і дипломатичні, і економічні. Є декілька напрямків, в яких працюють державні установи", – сказав він.

Літаку авіакомпанії Sky Up могли заборонити летіти в Україну через загрозу вторгнення Росії.

"Це більше питання до компанії, що їх страхує. Вони на основі своїх оцінок безпеки, наскільки я розумію, прийняли таке рішення. Я не розумію, що саме вплинуло на подібне рішення, адже за нашими даними ніяких загроз цивільній авіації у повітряному просторі України немає. Ситуація постійно контролюється", – запевнив Ярмак.

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