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СЬОГОДНІ Новини України

Рейси скасовують, але небо залишається відкритим. Всі подробиці про авіаперевезення в Україні (онлайн)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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13 лютого, 14:35
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Українців налякали новинами про те, що в країні можуть скасувати всі авіарейси – цю інформацію вже спростувала влада. Розповідажмо, яка ситуація зараз
Що відбувається з авіаперевезеннями в Україні
Що відбувається з авіаперевезеннями в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні активно обговорюють можливе призупинення авіасполучення. Поки у Мініфраструктури обговорюють цю тему з українськими перевізниками, іноземні авіакомпанії вже скасовують рейси.

"Сьогодні" стежить, як розвиваються події.

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13 лютого

13:22 Німецька авіакомпанія Lufthansa може припинити польоти в Україну на фоні загрози вторгнення Росії до України. Проте остаточного рішення поки що не прийнято.

13:17 У Міністерстві інфраструктури України заявили, що небо над Україною залишається відкритим, держава працює над запобіганням ризиків для авіаперевізників. Тож найближчим часом ситуація стабілізується.

Влада пояснила, що у частини перевізників почалися проблеми через коливання на ринках страхування. Тому українська влада має надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку.

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13:02 В Офісі президента відповіли на чутки про зупинення авіасполучення.

"Найголовніше, що сама Україна не бачить сенсу закривати небо. Це нонсенс. І, на мою думку, нагадує щось на кшталт часткової блокади", – заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

12:50 Спікер МЗС Олег Ніколенко заявив, що посольство України в Молдові надає консульську допомогу пасажирам літака SkyUp, який був змушений здійснити посадку в аеропорту Кишинева. Консули перебувають в аеропорту разом із людьми.

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12:48 Українська влада зараз обговорює закриття повітряного простору в Україні. Мінінфраструктури практично дві години веде переговори з українськими авіаперевізниками.

12:30 У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" заявили, що у них немає інформації про те, чи припинить свою дію страхове покриття для повітряних суден в Україні та над Україною.

Авіаексперт Богдан Долинце уточнив, що якщо офіційні органи ухвалюють такі рішення, то вони їх і публікують. Авіакомпанії дізнаються про це протягом кількох годин.

11:19 Депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко заявив, що з 16.00 14 лютого можуть призупинити повітряний рух над Україною. Авіакомпанії, які перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України.

10:42 Літак Фуншал – Київ приземлився у Кишиневі. Власник літака заборонив компанії відвідувати авіапростір України в той момент, коли рейс уже розпочався.

В результаті авіакомпанія SkyUp домовилася про посадку в найближчому до України аеропорту – у Кишиневі – та організувати трансфер для 175 пасажирів до Києва.

12 лютого

18:50 ЗМІ написали, що нідерландська авіакомпанія KLM скасувала всі рейси в Україну через новини про можливе вторгнення РФ. При цьому в аеропорту Бориспіль у розкладі змін немає – рейси KLM все ще були заплановані.

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