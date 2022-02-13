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Загроза вторгнення РФ та скасування рейсів – що буде з українськими туристами

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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13 лютого, 15:01
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У Міністерстві інфраструктури вже заявили, що небо над Україною залишається відкритим
В Україні обговорюють можливе призупинення авіасполучення
В Україні обговорюють можливе призупинення авіасполучення / Фото: Колаж: Сьогодні

Деякі авіакомпанії скасовують свої рейси в Україну через загрозу вторгнення Росії. Питання повернення українців додому вирішуватиметься разом з Міністерством закордонних справ, а туроператори робитимуть все можливе, щоб допомогти тим, хто нині за кордоном.

Про це сказав голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів України Ігор Голубаха в ефірі каналу "Україна 24".

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"Це буде справді складна ситуація як для туристів, так і для туроператорів, для авіакомпаній. Ми робитимемо все можливе, щоб забезпечити туристам можливість для повернення в Україну", – сказав Голубаха.

Він наголосив, що питання про повернення українців додому (або допомоги за кордоном) вирішуватиметься разом з МЗС.

"Вирішуватимемо з тими туристами, у яких відкладається на час поїздка – як її відстрочити, що для цього потрібно, щоб не згаяти можливості українських туристів. На сьогодні великого психозу, звернень до туроператорів, турагентів немає. Є лише поодинокі дзвінки тих людей, які сьогодні-завтра мають вилітати. Вони цікавляться в операторів та агентів, чи буде їхній рейс", – сказав Голубаха.

Він додав, що під час пандемії коронавірусу авіаційний простір уже закривали.

"І ми були кинуті напризволяще, на своїх туристів, разом з авіакомпаніями вирішували їхні питання. Потім уже доєдналася держава. Сподіваємося, що раптом така загроза (закриття авіаційного простору. – Ред.) буде, через день чи два нас попередять (зокрема, і МЗС) про те, які дії відбуватимуться", – сказав Голубаха.

Скасування польотів в Україну

12 лютого про припинення всіх польотів у повітряному просторі України заявила нідерландська авіакомпанія KLM.

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"Це рішення було ухвалено після того, як отримали нові рекомендації про поїздки з кодом червоного кольору та великим аналізом безпеки. Поки неясно, коли KLM знову полетить до Києва", – написали користувачі в Мережі.

Пасажири поки що не отримали жодних інструкцій, а це вже не перший подібний випадок останнім часом.

Ще 24 січня німецька авіакомпанія Lufthansa, яка раніше переносила свій рейс з Мюнхена до Києва, відклала виліт свого літака. Вже сьогодні вона заявила, що розглядає можливість повного припинення польотів над Україною, однак остаточне рішення ще не ухвалено.

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Ситуація з лоукостером SkyUp

13 лютого літак Фуншал – Київ приземлився у Кишиневі, не долетівши до української столиці.

Виявляється, повітряне судно у лізингу і його власник заборонив авіакомпанії здійснювати будь-які польоти над Україною.

Також з'явилася інформація про те, що британські страхові компанії відмовляються покривати страхові випадки, які можуть статися з літаками у повітряному просторі України.

Пасажири рейсу Фуншал – Київ залишаються в Молдові на невизначений строк, а працівники аеропорту не підтвердили і не спростували інформації про те, що літак посадили через заяву страхових компаній.

Відповідь Мінінфраструктури

У Міністерстві інфраструктури заявили, що небо над Україною залишається відкритим, держава працює, щоб запобігти ризикам для авіаперевізників.

"Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Це суверенне право України, відповідне рішення не ухвалювалося", – сказали у Мінінфраструктури.

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