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Угроза вторжения РФ и отмена рейсов – что будет с украинскими туристами

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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13 февраля, 15:01
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В Министерстве инфраструктуры уже заявили, что небо над Украиной остается открытым
В Украине обсуждают возможную приостановку авиасообщения
В Украине обсуждают возможную приостановку авиасообщения / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторые авиакомпании отменяют свои рейсы в Украину из-за угрозы вторжения России. Вопрос возвращения украинцев домой будет решаться вместе с Министерством иностранных дел, а туроператоры будут делать все возможное, чтобы помочь тем, кто сейчас за границей.

Об этом сказал глава Всеукраинской ассоциации туристических операторов Украины Игорь Голубаха в эфире канала "Украина 24".

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"Это будет действительно сложная ситуация как для туристов, так и для туроператоров, для авиакомпаний. Мы будем делать все возможное, чтобы обеспечить туристам возможность для возвращения в Украину", – сказал Голубаха.

Он подчеркнул, что вопрос о возвращении украинцев домой (или помощи за границей) будет решаться вместе с МИД.

"Будем решать с теми туристами, у которых откладывается на время поездка – как ее отсрочить, что для этого нужно, чтобы не упустить возможности украинских туристов. На сегодняшний день большого психоза, обращений к туроператорам, турагентам нет. Есть только единичные звонки тех людей, которые сегодня-завтра должны вылетать. Они интересуются у операторов и агентов, будет ли их рейс", – сказал Голубаха.

Он добавил, что во время пандемии коронавируса авиационное пространство уже закрывали.

"И мы были брошены на произвол судьбы, на своих туристов, вместе с авиакомпаниями решали их вопросы. Потом уже подключилось государство. Надеемся, что вдруг такая угроза (закрытия авиационного пространства. – Ред.) будет, через день или два нас предупредят (в том числе и МИД) о том, какие действия будут происходить", – сказал Голубаха.

Отмена полетов в Украину

12 февраля о прекращении всех полетов в воздушном пространстве Украины заявила нидерландская авиакомпания KLM.

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"Это решение было принято после того, как получили новые рекомендации о поездках с кодом красного цвета и большим анализом безопасности. Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", – написали пользователи в Сети.

Пассажиры пока не получили никаких инструкций, а это уже не первый подобный случай за последнее время.

Еще 24 января немецкая авиакомпания Lufthansa, ранее переносившая свой рейс из Мюнхена в Киев, отложила вылет своего самолета. Уже сегодня она заявила, что рассматривает возможность полного прекращения полетов над Украиной, однако окончательное решение еще не принято.

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Ситуация с лоукостером SkyUp

13 февраля самолет Фуншал – Киев приземлился в Кишиневе, не долетев до украинской столицы.

Оказывается, воздушное судно в лизинге и его владелец запретил авиакомпании совершать любые полеты над Украиной.

Также появилась информация о том, что британские страховые компании отказываются покрывать страховые случаи, которые могут произойти с самолетами в воздушном пространстве Украины.

Пассажиры рейса Фуншал – Киев остаются в Молдове на неопределенный срок, а работники аэропорта не подтвердили и не опровергли информации о том, что самолет посадили из-за заявления страховых компаний.

Ответ Мининфраструктуры

В Министерстве инфраструктуры заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.

"Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Это суверенное право Украины, соответствующее решение не принималось", – сказали в Мининфраструктуры.

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