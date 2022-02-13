Перекрытие неба. Мининфраструктуры уже два часа ведет переговоры с перевозчиками

В Мининфраструктуры обсуждают закрытие воздушного пространства страны / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские власти сейчас обсуждают закрытие воздушного пространства в Украине. Мининфраструктуры практически два часа ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Депутат отметил, что совещание началось еще в 11:00.
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- Депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко ранее заявил, что с 16:00 14 февраля могут приостановить воздушное движение над Украиной. Авиакомпании, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины.
- Гончаренко отметил, что компания KLM уже отменила свои рейсы, Sky Up уже сажает самолет из Фуншала в Кишиневе, также появится запрет от Air France.
- При этом в Международном аэропорту "Борисполь" заявили, что по состоянию на утро 13 февраля у них нет информации о том, прекратит ли свое действие страховое покрытие для воздушных судов в Украине и над Украиной.