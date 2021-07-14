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Тупицкому вручат новое подозрение – экс судью вызвали в Офис генпрокурора

14 июля, 23:34

Юлия Безпечная

Какие именно обвинения собираются выдвинуть скандальному судье Конституционного суда, пока неизвестно

Скандального судью Конституционного суда Александра Тупицкого, указ об увольнении которого Верховный суд сегодня отменил, на 16 июля вызывают в Офис генпрокурора для вручения нового подозрения.

Об этом сообщил адвокат судьи Ростислав Кравец в Facebook и опубликовал фото повестки.

По словам адвоката, документ был доставлен около десяти часов вечера.

"В 21:55 доставили повестку с нарушением норм УПК. На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения, правда, еще нет", – написал Кравец.

Повестка Александру Тупицкому из Офиса генпрокурора / facebook.com/rkravets

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Как видно из документа, какие именно обвинения собираются выдвинуть Тупицкому, там и вправду не указано.

Напомним, 27 марта глава государства отменил указы беглого президента Виктора Януковича о назначении судьями Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Зеленский отметил, что указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых.

Позже Тупицкий обжаловал указ Зеленского в Верховном суде. И Верховный суд 14 июля отменил указ, которым судья был уволен, но в Офисе президента уже заявили, что будут подавать апелляцию на это решение.

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