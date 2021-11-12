Тысячи заболевших в сутки и "ад" в больницах: рассказываем о ситуации с коронавирусом в Украине

За прошлые сутки госпитализировали 4318 человек / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина переживает не первую волну COVID-19, при этом показатели смертности не падают. Эксперты призывают людей вакцинироваться, поскольку больницы в нескольких регионах страны переполнены, а в некоторых случаях в реанимационные отделения выстраиваются очереди. "Сегодня" делятся последними данными.
Коронавирус сегодня
За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1616, медработников – 468.
За прошлые сутки госпитализировали 4318 человек, кроме этого, зафиксировали 750 летальных случаев. Выздоровел 21 941 человек.
Вакцинация
Общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины, – 11 млн 844 тыс. 728 (28,65%).
Количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации, – 8 млн 284 тыс. 545 (20,04%).
Всего вакцинаций 20 млн 129 тыс. 273 – общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей – в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз).
Шокирующие кадры из COVID-реанимации
Столичный видеоблогер Антон Гура выпустил видео из Полтавской больницы №5, где лечат больных на COVID-19. Он заявил, что, по его инсайдерской информации, официальные данные о заполненности коек в медучреждении не соответствуют действительности и на самом деле там лечатся единицы.
Гура отметил, что за то время, пока он снимал видео, он не увидел ни одной кареты скорой помощи.
Отметим, что морг в Полтаве один – областной.
Полтавская ОГА предоставила кадры из секционного отделения областного патологоанатомического бюро. На них видно, как тела умерших от коронавируса лежат в ряд в черных пакетах. В Полтавской ОГА отметили, что все умершие – невакцинированные от COVID-19.
Читайте также:
- В Харьковской области в реанимациях больниц занято 266 из 331 коек. Туда часто попадают пациенты с коронавирусом, которые невакцинированные.
- Во Львове от COVID-19 умерли беременная и молодой человек. У женщины были черные нежизнеспособные легкие".