Тисячі хворих на добу та "пекло" у лікарнях: розповідаємо про ситуацію з коронавірусом в Україні

Минулої доби госпіталізували 4318 осіб / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна переживає не першу хвилю COVID-19, причому показники смертності не падають. Експерти закликають людей вакцинуватися, оскільки лікарні у кількох регіонах країни переповнені, а в деяких випадках до реанімаційних відділень вишиковуються черги. "Сьогодні" діляться останніми даними.

Коронавірус сьогодні

За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків COVID-19. Захворіло дітей – 1616, медпрацівників – 468.

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Останні дані за добу / Фото: Минздрав

Минулої доби госпіталізували 4318 осіб, крім цього, зафіксували 750 летальних випадків. Одужала 21 941 особа.

Вакцинація

Загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини, – 11 млн 844 тис. 728 (28,65%).

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Кількість людей, які отримали всі дози, вказані протоколом вакцинації,- 8 млн 284 тис. 545 (20,04%).

Статистика використання вакцин в Україні / Фото: Міністерство фінансів України

Усього вакцинацій 20 млн 129 тис. 273 – загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей – залежно від протоколу вакцинації, люди можуть отримувати кілька доз).

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Шокуючі кадри із COVID-реанімації

Столичний відеоблогер Антон Гура випустив відео з Полтавської лікарні №5, де лікують хворих на COVID-19. Він заявив, що, за його інсайдерською інформацією, офіційні дані про заповненість ліжок у медустанові не відповідають дійсності і насправді там лікуються одиниці.

Гура зазначив, що за той час, поки він знімав відео, він не побачив жодної карети швидкої допомоги.

Зазначимо, що морг у Полтаві один – обласний.

Полтавська ОДА надала кадри із секційного відділення обласного патологоанатомічного бюро. На них видно, як тіла померлих від коронавірусу лежать у ряд у чорних пакетах. У Полтавській ОДА зазначили, що всі померлі невакциновані від COVID-19.

Померлі від коронавірусу не мали жодної вакцини проти хвороби/Фото: Полтавська ОДА

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