У COVID-больных может быть серьезное осложнение: какие симптомы и кто в зоне риска

Около 20-30% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную болезнь, имеют тромботические осложнения / Фото: Коллаж: Сегодня
Среди осложнений COVID-19 все чаще называют тромбоз. Тромбоз у больных COVID-19 – довольно распространенное явление, которое может иметь необратимые последствия для жизни человека.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
Связь с COVID-19
В настоящее время все чаще появляются научные подтверждения о нарушении функции свертывания крови, которая приводит к образованию тромбов у больных COVID-19. Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии присутствует у более половины умерших в результате COVID-19.
Еще одно исследование, проведенное во Франции и Нидерландах, свидетельствует, что около 20-30% пациентов, тяжело перенесших COVID-19, имеют тромботические осложнения.
Что такое тромбоз
Тромбоз – это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах, то есть тромбы. В зависимости от места их образования тромбоз может быть венозный или артериальный. Чаще тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии – ТЭЛА).
Тромбоз глубоких вен и ТЭЛА могут привести к смерти.
Симптомы тромбоза
- боль и/или чувствительность в икре или бедре;
- отек ноги стопы или лодыжки;
- покраснение и/или заметное изменение цвета тела.
Одышка, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и потеря сознания могут быть признаками и симптомами тромбоэмболии легочной артерии.
Факторы риска образования тромбов
- курение;
- употребление противозачаточных таблеток;
- варикозное расширение вен;
- малоподвижный образ жизни;
- ожирение;
- беременность;
- употребление алкоголя и т.д.
Кроме того, к факторам образования тромбов относятся длительное пребывание на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания, случаи тромбозов в семье.
После COVID-19 бывает повторная пневмония
После тяжелого коронавируса через 10-14 дней часто бывает повторное воспаление легких, но это не повторный ковид. Хотя у некоторых пациентов может быть положительный тест ПЦР.
Признаки того, что у вас снова воспаление легких
У вас поднимается температура, может появиться кашель и потливость.
"Из анализов следует сделать общий анализ крови, где в этот раз у вас может быть увеличение общего количества лейкоцитов и увеличение нейтрофильных гранулоцитов (сдвиг формулы крови влево), а также сделать ЦРП (ц-реактивный протеин или ц-реактивный белок) – этот показатель обычно поднимается выше нормы в несколько раз", – написал врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.
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