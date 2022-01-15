У предстоятеля ПЦУ Епифания подтвердили коронавирус

Епифаний будет находиться на самоизоляции. Коллаж "Сегодня"
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заразился коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ
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15 января митрополит получил положительный тест на COVID-19.
"15 января 2022 года днем Блаженнейший Митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус", – говорится в сообщении.
Епифаний получил две прививки от коронавируса в прошлом году. Он будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении, а в течение следующей недели не будет совершать богослужения и принимать посетителей.
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