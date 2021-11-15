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Ученики возвращаются в школы, но локдаун все ближе: какая ситуация с коронавирусом в Украине

Инна Собора
15 ноября, 09:53
В желтой зоне карантина остались всего две области. При этом многие школы приняли решение вернуть детей за парты

Во многих городах дети пойдут в школы с 15 ноября, пока Украина на пике заболеваемости COVID-19. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина проходит пик заболеваемости коронавирусом. Области продолжают переходить в оранжевые, а потом и красные зоны. Но многие регионы приняли решение о возвращении детей к очной форме обучения в школах.

Какая ситуация с коронавирусом в Украине по состоянию на понедельник 15 ноября, рассказывает сайт "Сегодня".

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Статистика коронавируса за 14 ноября

За вчера в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек. Среди них 764 детей и 132 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2 798 человек, умерли – 442, выздоровели – 11 219. За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 228 441 человек
  • поправилось – 2 642 459,
  • летальных исходов – 77 147,
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.

Зоны карантина

По состоянию на 15 ноября только две области в желтой зоне карантина. Еще пять регионов в оранжевой, остальные – в красной.

Какие области в красной зоне

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  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская,
  • Волынская,
  • Черкасская.

Какие области в оранжевой зоне

  • Винницкая,
  • Закарпатская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Черновицкая.

Какие области в желтой зоне

  • Тернопольская,
  • Кировоградская.

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Список карантинных зон в Украине. Фото: скриншот с сайта Минздрава

Вакцинация в Украине

За прошедшие сутки, 14 ноября, еще 97 373 человека вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 41 083 человека, полностью иммунизированы – 56 290 человек.

Прививки проводили:

  • 586 мобильные бригады по иммунизации,
  • 2 546 пункта прививки,
  • 448 центров вакцинации населения.

Всего за прошлую неделю (с 8 по 14 ноября 2021 года) 1 606 542 человека получили прививки против COVID-19.

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

В школы возвращают детей

Многие города приняли решения продолжить обучение в очном формате. При этом каждая школа решает самостоятельно – выходить в классы или же продолжить обучение на дистанционке.

Где ученики вернутся на очное обучение

  • Львов – ученики 1-4 классов во всех школах.
  • Черновцы – все ученики во всех школах.
  • Черкассы - ученики 1-4 классов, ученики школы № 8, гимназии № 9, коллегиума "Берегиня" и гуманитарно-правового лицея.
  • Чернигов – большинство школ, а также специальная школа № 1 и учебно-реабилитационный центр № 2.
  • Ровно – все ученики во всех школах.
  • Житомир – все ученики в 25 школах города. Только несколько школ останутся на дистанционке.
  • Сумы – ученики 1-4 классов и специальных школ (с 17 ноября).
  • Днепр – все ученики в 45 учебных заведениях города (некоторые останутся на дистанционке).
  • Харьков – все школы.

Кто останется на дистанционке

  • Киев – все ученики (минимум до 21 ноября).
  • Львов – ученики 5-11 классов.
  • Сумы – ученики 5-11 классов.
  • Черкассы – ученики 5-11 классов.
  • Николаев – все ученики.

Что происходит в больницах?

В Украине сейчас наибольшее количество выделенных коек для больных COVID-19 – 76 401. Из них занято 51 926 коек. На реанимационных койках – 3645 пациентов.

Однако в Киеве часть больниц заполнены на 100% COVID-больными. В общей сложности занятость койко-мест составляет 73%.

В Харьковской области в реанимациях больниц заняты 266 койки из 331. В реанимационные отделения часто попадают пациенты с коронавирусом, которые не вакцинировались.

А в клинической больнице скорой медицинской помощи Львова от коронавируса умерла 23-летняя беременная и 29-летний мужчина. У женщины были "черные нежизнеспособные легкие".

Кроме того, в Ивано-Франковске умерла 35-летняя роженица от коронавируса. Медики спасли ее ребенка с помощью кесарева сечения – малыш в тяжелом состоянии.

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