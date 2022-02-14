Угроза нападения России: международная авиакомпания разрешила вернуть билеты на рейсы в Украину

Бесплатно обменять билет можно при условии, что новый рейс выполняется по тому же маршруту и в том же салоне/Фото: колаж: "Сегодня"
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines разрешила вернуть или поменять пассажирам билеты на рейсы в города Украины, которые были куплены до 13 февраля. Это связано с ситуацией, которая сложилась из-за возможного полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.
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"В связи с нынешней ситуацией в Украине, пассажиры, купившие авиабилеты до 13 февраля 2022 года, а также на рейсы Turkish Airlines, прибывающие в Украину (Киев, Одесса, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев) от 13 февраля 2022 до 28 февраля, получили дополнительные права на изменение и возмещение", — говорится в сообщении.
Следует отметить, что бесплатно обменять билет можно при условии, что новый рейс выполняется по тому же маршруту и в том же салоне. При этом дата замены должна быть не позднее 31 марта этого года. Кроме того, срок действия билетов может быть продлен до 31 марта без каких-либо комиссий и штрафов. Также компания разрешила изменение маршрута. Она производится по правилам тарифа оригинального билета.
Что писали о возможном закрытии неба?
- Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко ранее заявил, что с 16:00 14 февраля могут приостановить воздушное движение над Украиной. Авиакомпании, флот и инфраструктура которых находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины.
- Гончаренко отметил, что компания KLM уже отменила свои рейсы, Sky Up посадила самолет из Фуншала в Кишиневе, появится запрет и от Air France.
- При этом в международном аэропорту "Борисполь" заявили, что по состоянию на утро 13 февраля нет информации, прекратит ли свое действие страховое покрытие для воздушных судов в Украине и над Украиной.
- В Министерстве инфраструктуры заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. Так что в ближайшее время ситуация стабилизируется.