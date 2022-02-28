Украина будет членом Евросоюза — Урсула фон дер Ляйен

Зеленский поговорил с Урсулой фон дер Ляйен о членстве Украины в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.

"Украина одна из нас, и мы хотим, чтобы они были в Европейском Союзе", — цитирует фон дер Ляйен "Европейская правда".

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При этом она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, в том числе по ускоренной программе.

"У нас с Украиной есть процесс, например, интеграции украинского рынка в единый рынок… У нас очень тесное сотрудничество в энергетической сети", – отметила она.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что есть много тем, в которых Украина очень тесно сотрудничает с Западом.

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"Они (украинцы. — Ред.) — одни из нас, и мы хотим, чтобы они были с нами", — сказала глава Еврокомиссии.

Украина и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.

"Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил он.

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По словам высокопоставленного европейского чиновника, в ЕС ожидают, что запрос президента Украины Владимира Зеленского неотложно предоставить Киеву членство в сообществе поступит в самое ближайшее время, после чего начнется процедура его рассмотрения.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

Отметим, вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что принятие Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня, хотя страна имеет европейскую перспективу.

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