Боррель дал понять – Украину не скоро примут в ЕС

Глава европейской дипломатии объяснил самую главную цель

Жозеп Боррель прокомментировал перспективы Украины в ЕС / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Принятие Украины в Европейский Союза пока не стоит на повестке дня, хотя страна имеет европейскую перспективу. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель перед началом неформального заседания министров обороны стран-членов ЕС, сообщает Европейская служба внешних дел.

"Сегодня это не на повестке дня, поверьте. Мы должны работать над более практичными вещами. Членство является тем, на что, в любом случае, понадобится много лет. У Украины явно европейская перспектива, но сейчас нам приходится бороться с агрессией", — сказал он.

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Боррель отметил, что Запад должен остановить российскую агрессию

"Мир не может допустить, чтобы сильная страна громила соседа, используя свои военные возможности. Если мы допустим это, это закон джунглей. Это закон сильного: "Я сильнее тебя, и я убью тебя. Я навязываю вам свой закон". Это закон джунглей. И это для нас, европейцев, экзистенциальная угроза. Мы сделаем все возможное, чтобы остановить это", — сказал он.

Украина и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжении России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.

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"Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил он.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, в ЕС ожидают, что запрос президента Украины Владимира Зеленского неотложно предоставить Киеву членство в сообществе, поступит в самое ближайшее время, после чего начнется процедура его рассмотрения.

Ситуация 28 февраля