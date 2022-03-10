"Украина – не Россия": экс-президент Кучма обратился к соотечественникам

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Президент Украины (1994-2005 гг.) Леонид Кучма обратился к соотечественникам, прокомментировав нападение Российской Федерации на Украину.

Про это сообщила у себя на странице Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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Что сказал Кучма

"Мы разного возраста и пола, мы разной крови и веры, и всем нам сегодня одно имя – Украинцы. И я горд быть с вами одного имени. За всю свою долгую жизнь я никогда не испытывал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни. Хотя иногда кажется, что и наша земля, и наши сердца пылают в огне уже не 15-й день, а целую вечность", – сказал он.

/ Фото: Getty Images

По его словам, весь мир видит мужество украинских воинов:

"Что уже целую вечность россияне бомбят Харьков и Чернигов, Сумы и Киев, Житомир и Николаев. Что уже целую вечность по приказу путина убивают украинских детей и рожениц. Что целую вечность продолжается зверская осада Мариуполя. Что уже всю вечность жители Ирпеня, Бучи, Ворзеля прячутся в подвалах от обстрелов русских нацистов. Что уже всю вечность весь мир видит сверхчеловеческое мужество наших воинов, самоотверженность наших волонтеров, стойкость и сплоченность мирных граждан".

Леонид Кучма отметил, что, несмотря на войну, остается в Украине:

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"Я остаюсь дома в Украине, потому что все мы на родной земле, другой нет. И защищать ее мы будем до самой победы все вместе. Без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых распрей. Объединившись вокруг Флага, Армии, Президента. Украина – не россия. И никогда не станет россией. Не дождутся. Мы уже побеждаем. И этого не остановить. А в адрес рф скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников, которые в один голос говорят: будьте вы прокляты".

Напомним, бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к украинскому народу не только в нашей стране, но и во всем мире.

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