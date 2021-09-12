Украина переходит в желтую зону – когда ужесточат карантин и что это значит

Минздрав подал представление Кабмину о переводе Украины в желтую зону карантина уже с 13 сентября, но передумал до следующего заседания / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине планируют ужесточить карантин. Таким образом, уже в ближайшее время страна может перейти из зеленой в желтую зону, где действуют некоторые ограничения и запреты.

Когда ужесточат карантин

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин анонсировал внедрение в ближайшее время желтой зоны карантина в стране. Согласно которой будет ограничиваться количество людей на массовых мероприятиях, а также сокращаться наполняемость кинотеатров до 50%.А позже, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Минздрав подал представление Кабмину о переводе Украины в желтую зону карантина уже с 13 сентября.

Однако, позже планы Минздрава изменились. Ляшко озвучил следующий алгоритм действий: принятие постановления с новыми правилами карантина, а затем заседание комиссии ТЭБ и ЧС по желтой зоне. По словам Ляшко, новые правила уже разработаны и проходят согласование, после чего Минздрав будет инициировать внеочередное заседание Кабмина. Произойти это может уже в ближайшие дни.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уже заявил, что большинство жестких ограничений не будут действовать в отношении вакцинированных.

А тем временем, в Киеве снова обсуждают возможность перехода столицы из зеленой в желтую или даже в оранжевую зону карантина. Насколько это реально, "Сегодня" поинтересовался у главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана. По его словам, показатели по заболеваемости в Киеве изменяются каждый день.

Какие правила желтой зоны сейчас

Согласно действующим правилам, вся Украина одновременно вернется в желтую зону, если три дня подряд будет удерживаться один из таких критериев:

число новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней – более 75;

коэффициент выявления случаев COVID-19 более 4%;

количество ПЦР и экспресс-тестов на антиген в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – менее 300;

наличие оснований для введения красной зоны хотя бы в одной области.

Отметим, что решение о переводе страны или региона в желтую зону вводит госкомиссия ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. Позже же, если ситуация нормализировалась, коммисия возвращает страну обратно в "зеленую".

Что изменится для украинцев

Если Кабмин примет решение перевести страну в желтую зону, то украинцев будет ждать ряд запретов и ограничений. А именно:

проведение массовых мероприятий, когда более чем один человек на 1 кв. м;

работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более 50%;

осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;

проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;

размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем два метра между столиками;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);

посещение школ и детсадов, если половина детей и педагогов болеет;

проведение плановых операций;

посещение спортзалов, если на каждого посетителя менее 20 кв. м площади.

Каким будет карантин для вакцинированных

Привилегии будут иметь люди не только с полным курсом вакцинации, но и с одной прививкой. В Минздраве предлагают такие привилегии:

школы желтой зоны смогут работать, если 80% педагогов будут иметь хотя бы одну прививку. В красной зоне условие ужесточается и для работы образовательных учреждений понадобится полный курс вакцинации.

кафе, рестораны и кинотеатры могут работать, если весь персонал и посетители вакцинированы.

"Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения к обычному… Большинство ограничений, которые предусмотрены в желтом и красном уровнях, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений. Для желтого уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а для красного – полный курс прививок", – сказал Ляшко.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.