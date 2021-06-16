Украина перешла в зеленую зону: как ослабили карантин

После того, как в стране улучшилась эпидситуация, власти ослабили карантин, теперь после возвращения из-за границы не нужно устанавливать приложение "Вдома"

На этой неделе все области Украины перешли в зеленую эпидемиологическую зону, а это означает ослабление карантина. Согласно совместному решению Минцифры и Минздрава, отныне не нужно будет устанавливать мобильное приложение "Вдома" при возвращении из-за границы в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В ведомстве напомнили, что согласно постановлению Кабмина, для людей, прибывших из-за рубежа, действовало требование пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.

"Для людей, вернувшихся из-за границы, установление "Вдома" было добровольным. Благодаря приложению пройти самоизоляцию можно было в выбранном человеком месте. Этот период можно было провести в определенном месте обсервации, например отеле. Или прислать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную болезнь, чтобы завершить самоизоляцию", – говорится в сообщении.

Тем временем министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что переход всей Украины в зеленую зону влечет за собой ряд положительных изменений для сферы культуры.

Реклама

"Теперь проведения массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных и т.п.) в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими", – написал он.

Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.

Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации – защитные маски необязательны.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 августа.