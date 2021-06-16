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В Украине продлили карантин: Шмыгаль назвал новую дату

16 июня 2021 13:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Пока все регионы страны сейчас находятся в зеленой зоне, Минздрав проведет ревизию системы здравоохранения

Кабинет министров на сегодняшнем заседании продлил действие карантина в Украине до 31 августа, несмотря на улучшение эпидситуации и переход всей Украины в зеленую зону. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он напомнил, что все регионы страны сейчас находятся в зеленой зоне. По его словам, это хорошая возможность для Минздрава провести ревизию системы здравоохранения, проанализировать слабые места и обеспечить готовность к потенциальной новой волне коронавируса.

"Должны быть готовы ко всем вариантам развития событий, оставаться мобилизованными и соблюдать противоэпидемиологические правила. По состоянию на 10 июня в Украине зеленый уровень эпидопасности, который дает возможность продолжить смягчение ограничений. Правительство официально сегодня продлит карантин до 31 августа, но в то же время мы ослабим определенные карантинные меры", – сказал Шмыгаль.

Премьер уточнил, что пока что отменят контроль самоизоляции украинцев через мобильное приложение.

Напомним, больше ни одна область не входит в красную, оранжевую или желтую зоны. Украина перешла на минимальные карантинные ограничения, которые ввело правительство. Читайте подробнее, какие теперь правила карантина действуют в Украине.

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