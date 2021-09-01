Украина получит от США инновационные лекарства против COVID-19

Партию вскоре поставят в страну и развезут в регионы. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина получит инновационные лекарства от COVID-19 общей стоимостью около 20 млн долларов в качестве гуманитарной помощи от правительства США.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Так, 20 тыс. флаконов препарата Bamlanivimab и 40 тыс. флаконов препарата Etesevimab уже сформированы в груз и транспортируются в аэропорт для отправки в Украину. Партию вскоре поставят в страну и развезут в регионы силами благотворительных фондов.

"Правительство США совместно с компанией производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", – комментирует договоренности министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте также:

Реклама

Капли или таблетки? Ляшко анонсировал инновационные лекарства от COVID-19 для украинцев

Как работает препарат

Препараты действуют непосредственно на вирус – связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных и предотвращают возникновение осложнений.

Читайте другие новости по теме:

Ранее мы сообщали, что ученые назвали группу препаратов , которые помогут людям с тяжелым течением COVID-19. Лучше всего они действуют у людей с сопутствующими хроническими заболеваниями.

, которые помогут людям с тяжелым течением COVID-19. Лучше всего они действуют у людей с сопутствующими хроническими заболеваниями. Также напомним, в украинских реках нашли следы препаратов от COVID-19.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: