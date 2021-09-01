Україна отримає від США інноваційні ліки проти COVID-19

Партію незабаром поставлять в країну і розвезуть до регіонів. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна отримає інноваційні ліки від COVID-19 загальною вартістю близько 20 млн доларів в якості гуманітарної допомоги від уряду США.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Так, 20 тис. флаконів препарату Bamlanivimab і 40 тис. флаконів препарату Etesevimab вже сформовані у вантаж і транспортуються в аеропорт для відправки в Україну. Партію незабаром поставлять в країну і розвезуть до регіонів силами благодійних фондів.

"Уряд США спільно з компанією виробником в якості гуманітарної допомоги надасть нам інноваційні ліки проти COVID-19. Вони вже зареєстровані FDA та рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу, особливо за наявності ризику переходу у важку форму", – коментує домовленості міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Як працює препарат

Препарати діють безпосередньо на вірус – препарати зв’язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню у клітину та подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень та потрапляння в лікарню

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