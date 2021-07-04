Украина скоро получит турецкие беспилотники Bayraktar – Зеленский

Вооруженным силам Украины передадут на вооружение современные турецкие беспилотники Bayraktar. Их уже в ближайшее время получит морская авиация страны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Одессе.
Глава государства отметил, что украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции.
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"Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar. Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции", – сказал Зеленский.
Ранее мы сообщали, что украинскую армию хотят вооружить американскими беспилотниками и отечественными роботами-разведчиками.
Также напомним, в Украине представили новый ударный беспилотник "Сокол".
О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:
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