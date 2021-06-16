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Практически стелс и похож на НЛО. В Украине создали уникальный беспилотник (фото и видео)

16 июня 2021 17:16

Игорь Серов , Сергей Мартынец

Вице-президент компании-производителя рассказал нам о невероятных характеристиках боевого дрона за 10 миллионов долларов

В Киеве на международной военной выставке "Оружие и безопасность – 2021" представили уникальный беспилотник ACE ONE. Вице-президент британско-украинской компании-производителя ACE, экс-глава Космического агентства Украины Владимир Усов рассказал "Сегодня", какие возможности у БПЛА.

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Он отметил, что похожие аппараты есть на вооружении армии США.

"Это беспилотно-боевая система ACE ONE со сверхбыстрой скоростью и сверхнизкой видимостью – фактически технология стелс, что можно увидеть по форме аппарата. Также может нести серьезное вооружение – до 1 тонны полезной нагрузки: это и ракеты воздух-воздух, воздух-земля, авиационные бомбы. Может развивать практически сверхзвуковую скорость в тысячу километров в час. Используется для поражения воздушных и наземных целей", – сказал Усов.

Дрон ACE ONE. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

По его словам, за счет преимущества в скорости над дронами-разведчиками ACE ONE практически невозможно идентифицировать вражескими аппаратами. Он также сказал нам, что один такой беспилотник будет стоить около 10 млн долларов.

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"Мы будем вести переговоры с представителями государства, Минобороны, Генштаба … Сейчас ведутся переговоры на госуровне в Украине, обсуждается вопрос покупки такого беспилотника", – сообщил Усов.

Как сообщали новости "Сегодня", украинскую армию хотят вооружить американскими беспилотниками и отечественными роботами-разведчиками. Пентагон готовится вооружить ВСУ на 150 миллионов для артиллерийской и воздушной разведки.

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