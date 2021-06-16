Практично стелс і схожий на НЛО. В Україні створили унікальний безпілотник (фото і відео)

Віцепрезидент компанії-виробника розповів нам про неймовірні характеристики бойового дрона за 10 мільйонів доларів

У Києві на міжнародній військовій виставці "Зброя та безпека – 2021" представили унікальний безпілотник ACE ONE. Віцепрезидент британсько-української компанії-виробника ACE, ексглава Космічного агентства України Володимир Усов розповів "Сьогодні", які можливості у БПЛА.

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Він зазначив, що схожі апарати є на озброєнні армії США.

"Це безпілотно-бойова система ACE ONE із надшвидкою швидкістю і наднизькою видимістю – фактично технологія стелс, що можна побачити за формою апарату. Також може нести серйозне озброєння – до 1 тонни корисного навантаження: це ракети повітря-повітря, повітря-земля, авіаційні бомби. Може розвивати практично надзвукову швидкість в тисячу кілометрів на годину. Використовується для ураження повітряних і наземних цілей", – сказав Усов.

Дрон ACE ONE. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

За його словами, за рахунок переваги у швидкості над дронамі-розвідниками ACE ONE практично неможливо ідентифікувати ворожими апаратами. Він також сказав нам, що один такий безпілотник коштуватиме близько 10 млн доларів.

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"Ми будемо вести переговори з представниками держави, Міноборони, Генштабу ... Зараз ведуться переговори на держрівні в Україні, обговорюється питання покупки такого безпілотника", – повідомив Усов.

Як повідомляли новини "Сьогодні", українську армію хочуть озброїти американськими безпілотниками і вітчизняними роботами-розвідниками. Пентагон готується озброїти ЗСУ на 150 мільйонів для артилерійської і повітряної розвідки.