В Украине представили новый ударный беспилотник "Сокол": первые фото

Недавно в Украине модернизировали беспилотник Raybird для ВСУ, а теперь конструкторское бюро "Луч" представило новый БПЛА "Сокол-300", который предназначен для ведения разведки и нанесения ракетных ударов.
Об этом сообщает пресс-служба КБ.
Конструкторы представили пока только полноразмерный макет беспилотника. "Сокол-300" представляет собой комплекс, который может и проводить разведку, и наносить удары в оперативную и тактическую глубину противника. БПЛА вооружается управляемыми ракетами ЖК-2П с дальностью поражения до 10 км.
Комплекс оснащен автоматической лазерной системой посадки и помехозащищенной радиосвязью. БПЛА разработан с учетом опыта работ и технических решений ракетного комплекса "Нептун": управление комплексом осуществляется с мобильного пункта управления, унифицированного с пунктом управления "Нептуна".
Основные характеристики:
Масса полезной нагрузки – 300 кг.
Максимальная взлетная масса – 1225 кг.
Размах крыла БПЛА – 14 м, а длина – 8,57 м.
Максимальная скорость достигает 335 км/ч.
Система управления – IHS + GPS + карта местности.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно Минобороны одобрило для ВСУ новые беспилотники. На вооружение украинской армии могут поступить БПЛА Windhover от одесского производителя. Дрон можно будет использовать и для разведки, и для патрулирования территории.
Ранее мы также рассказывали, как в Украине разработали специальное ружье против беспилотников.
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