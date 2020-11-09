В Украине представили новый ударный беспилотник "Сокол": первые фото

Управление БПЛА осуществляется с мобильного пункта, унифицированного с пунктом управления комплекса крылатых ракет "Нептун"

Недавно в Украине модернизировали беспилотник Raybird для ВСУ, а теперь конструкторское бюро "Луч" представило новый БПЛА "Сокол-300", который предназначен для ведения разведки и нанесения ракетных ударов.

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Об этом сообщает пресс-служба КБ.

Конструкторы представили пока только полноразмерный макет беспилотника. "Сокол-300" представляет собой комплекс, который может и проводить разведку, и наносить удары в оперативную и тактическую глубину противника. БПЛА вооружается управляемыми ракетами ЖК-2П с дальностью поражения до 10 км.

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Комплекс оснащен автоматической лазерной системой посадки и помехозащищенной радиосвязью. БПЛА разработан с учетом опыта работ и технических решений ракетного комплекса "Нептун": управление комплексом осуществляется с мобильного пункта управления, унифицированного с пунктом управления "Нептуна".

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Основные характеристики:

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Масса полезной нагрузки – 300 кг.

Максимальная взлетная масса – 1225 кг.

Размах крыла БПЛА – 14 м, а длина – 8,57 м.

Максимальная скорость достигает 335 км/ч.

Система управления – IHS + GPS + карта местности.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Минобороны одобрило для ВСУ новые беспилотники. На вооружение украинской армии могут поступить БПЛА Windhover от одесского производителя. Дрон можно будет использовать и для разведки, и для патрулирования территории.

Ранее мы также рассказывали, как в Украине разработали специальное ружье против беспилотников.

Видео: facebook.com/UkrainianLandForces

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