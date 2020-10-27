В Украине модернизировали беспилотник Raybird для ВСУ

Недавно в Украине показывали новейший беспилотник "Лелека-100", а теперь стало известно о модернизации БПЛА Raybird-3 (ACS-3) для украинской армии. Он теперь будет летать дольше, выше и больше возможностей в управлении.

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Об этом сообщает Ukrmilitary.

Отметим, предыдущая версия ACS-3 была способна подниматься на высоту в 2,5 км и находится в воздухе в течение 20 часов. В 2016 году этот БПЛА был допущен к эксплуатации в ВСУ, а поставлять их в армию начали в 2019-м. Гражданская версия беспилотника Raybird-3 даже установила рекорд Украины по длительности непрерывного пребывания в воздухе, а именно 24 часа 31 минуту.

А вот у модернизированного БПЛА появился новый японский инжекторный двигатель, который более экономичен и надежен. Благодаря ему высота полета увеличилась до около 4500 м.

Одной из особенностей новых возможностей Raybird-3 стала "фишка" – клиент-серверная архитектура. То есть, если ранее одним беспилотником управлял один человек, то теперь к наземной станции управления можно подключить любое количество БПЛА и наоборот – к одному аппарату любое количество пользователей. Если к одному беспилотнику подключены несколько пользователей, то программа умеет разграничивать их права. Например, один оператор может только наблюдать за действиями беспилотника, а другой – управлять им.

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Также благодаря новому программному обеспечению оператору стало проще управлять беспилотным летательным аппаратом благодаря полностью графическому интерфейсу без таблиц на полетное задание.

По словам разработчика, время пребывания БПЛА в воздухе зависит от массы и типа полезной нагрузки. С фотоаппаратом беспилотник будет летать более 30 часов, с камерой этот показатель будет зависеть от интенсивности ее использования и составит около 20 часов.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Минобороны одобрило для ВСУ новые беспилотники. На вооружение украинской армии могут поступить БПЛА Windhover от одесского производителя. Дрон можно будет использовать и для разведки, и для патрулирования территории.

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Ранее мы также рассказывали, какв Украине разработали специальное ружье против беспилотников.

Видео: facebook.com/UkrainianLandForces

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