Минобороны одобрило для ВСУ новые беспилотники: видео

Ранее ВСУ получили новый беспилотник Spectator-М1, а теперь на вооружение украинской армии могут поступить БПЛА Windhover от одесского производителя. Министерство обороны своим приказом допустило к эксплуатации эти беспилотники в армии.
Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.
Этот дрон на сегодняшний день единственный отечественный мультироторный беспилотник, который прошел определяющие ведомственные испытания и допущен к использованию военными.
Его можно применять для аэроразведки, патрулирования, картографирования местности с возможностью передачи оперативной информации и получения точных географических координат в режиме реального времени.
Тактико-технические характеристики:
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- максимальный взлетный вес до 11,5 кг;
- радиус действия с онлайн передачей данных 8 км;
- скорость до 80 км/ч;
- продолжительность полета до 60 мин;
- погодные условия -25 .. + 50 градусов, влажность 95%;
- 18-кратный оптический зум, управляемая Full HD видеокамера высокого разрешения на гиростабилизированной платформе с 3-я осями;
- тепловизор 4-го поколения с 4-кратным цифровым зумом, 640х480, FPS> 25 Гц;
- режимы работы автоматический, полуавтоматический или ручной (защищенный канал радиоуправления).
Как сообщали новости "Сегодня", в Украине разрабатывают новые бомбы для беспилотников. Авиабомбу можно будет применять с различных беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, ранее мы также рассказывали, как в Украине разработали специальное ружье против беспилотников.
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