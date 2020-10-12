Українська
$ 28,21
33,28
  1. Последние новости Украины

Минобороны одобрило для ВСУ новые беспилотники: видео

12 октября, 06:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Дрон можно будет использовать и для разведки, и для патрулирования территории

Ранее ВСУ получили новый беспилотник Spectator-М1, а теперь на вооружение украинской армии могут поступить БПЛА Windhover от одесского производителя. Министерство обороны своим приказом допустило к эксплуатации эти беспилотники в армии.

Реклама

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

Этот дрон на сегодняшний день единственный отечественный мультироторный беспилотник, который прошел определяющие ведомственные испытания и допущен к использованию военными.

Его можно применять для аэроразведки, патрулирования, картографирования местности с возможностью передачи оперативной информации и получения точных географических координат в режиме реального времени.

Тактико-технические характеристики:

В тренде
Состояние Порошенко улучшилось – СМИ
  • максимальный взлетный вес до 11,5 кг;
  • радиус действия с онлайн передачей данных 8 км;
  • скорость до 80 км/ч;
  • продолжительность полета до 60 мин;
  • погодные условия -25 .. + 50 градусов, влажность 95%;
  • 18-кратный оптический зум, управляемая Full HD видеокамера высокого разрешения на гиростабилизированной платформе с 3-я осями;
  • тепловизор 4-го поколения с 4-кратным цифровым зумом, 640х480, FPS> 25 Гц;
  • режимы работы автоматический, полуавтоматический или ручной (защищенный канал радиоуправления).
Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине разрабатывают новые бомбы для беспилотников. Авиабомбу можно будет применять с различных беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как в Украине разработали специальное ружье против беспилотников.

Видео: facebook.com/UkrainianLandForces

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Минобороны бпла беспилотники
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Погода начнет портиться: синоптики дали прогноз на начало недели (карта)
Погода начнет портиться: синоптики дали прогноз на начало недели (карта)Украина
Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницах
Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницахУкраина
В Украине могут выборочно ужесточить карантин: список изменений
В Украине могут выборочно ужесточить карантин: список измененийУкраина
В Украине зафиксировали максимальное количество смертей от COVID-19 за сутки
В Украине зафиксировали максимальное количество смертей от COVID-19 за суткиУкраина
Ужесточение карантина: МОН предложило новые даты каникул и дистанционное обучение в вузах
Ужесточение карантина: МОН предложило новые даты каникул и дистанционное обучение в вузахУкраина
Похолодание и дожди: чего ждать от погоды в Украине 10 октября
Похолодание и дожди: чего ждать от погоды в Украине 10 октябряУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять