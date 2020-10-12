Минобороны одобрило для ВСУ новые беспилотники: видео

Дрон можно будет использовать и для разведки, и для патрулирования территории

Ранее ВСУ получили новый беспилотник Spectator-М1, а теперь на вооружение украинской армии могут поступить БПЛА Windhover от одесского производителя. Министерство обороны своим приказом допустило к эксплуатации эти беспилотники в армии.

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Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

Этот дрон на сегодняшний день единственный отечественный мультироторный беспилотник, который прошел определяющие ведомственные испытания и допущен к использованию военными.

Его можно применять для аэроразведки, патрулирования, картографирования местности с возможностью передачи оперативной информации и получения точных географических координат в режиме реального времени.

Тактико-технические характеристики:

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максимальный взлетный вес до 11,5 кг;

радиус действия с онлайн передачей данных 8 км;

скорость до 80 км/ч;

продолжительность полета до 60 мин;

погодные условия -25 .. + 50 градусов, влажность 95%;

18-кратный оптический зум, управляемая Full HD видеокамера высокого разрешения на гиростабилизированной платформе с 3-я осями;

тепловизор 4-го поколения с 4-кратным цифровым зумом, 640х480, FPS> 25 Гц;

режимы работы автоматический, полуавтоматический или ручной (защищенный канал радиоуправления).

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине разрабатывают новые бомбы для беспилотников. Авиабомбу можно будет применять с различных беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как в Украине разработали специальное ружье против беспилотников.

Видео: facebook.com/UkrainianLandForces

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