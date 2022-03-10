Украина своих не бросает! Чернигов и Винница принимают всех на All inclusive – все бесплатно

Сейчас все структуры бесплатно помогают людям, которые уезжали из разгромленных оккупантами городов / Фото: Коллаж: Сегодня

Более трехсот семей переселенцев решили жить в Виннице. Семьи, уехавшие из городов, где сейчас идут бои, ищут жилье, работу и восстанавливают утраченные документы. Многие рассчитывают на социальные выплаты, но куда обращаться – не знают.

Предварительно была сделана программа, где проводится их регистрация для дальнейшего обеспечения социальными гарантиями.

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Как это происходит

На все пять минут.

В компьютер вносятся данные о людях.

За помощью приходят в прозрачные офисы – это центры предоставления административных услуг, которые есть в каждом городе.

Здесь их регистрируют и сразу оформляют социальную помощь.

Переселенцам, уже имеющим статус, ее продолжают автоматически.

Без денег и помощи государство не оставит никого.

Социальные выплаты и пенсии автоматически продлены. Получить их можно в любом городе.

Министерство социальной политики будет производить выплаты.

Чернигов

Санаторий в Чернигове бесплатно принимает всех, кто нуждается в помощи. Есть все необходимое, предоставляется медицинская помощь.

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"Все чистое, подушки, одеяла. Мы убегали (из Харькова- ред.) сидели в подвалах до утра. Страшно", – сказала Наталья из Харькова.

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В Черкассах с мужем и детьми они остановились в санатории "Сосновый бор" бесплатно.

"Нас расселили тут, тут тепло, есть душ", – сказал глава семейства.

О том, какие условия и что предоставляют тем, кто вынужденно покинул "горячие точки" Украины, рассказала еще одна украинка.

"Мы приехали, нам дали горячее, детям дают соки, кефир, печенье, яблоки, чай, кофе… все дают. Вещи и все первой необходимости привозят волонтеры", – сказала женщина, которая также расположилась в санатории.

По словам мужчины, который тут работает, это медицинский санаторий, помощь оказывают медсестры и врачи.

"За сутки санаторий может принять несколько сотен переселенцев в двух корпусах, еще два обустроят в самое ближайшее время", – отметил он.

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