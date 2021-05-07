Украина вышла из третьей волны пандемии, красных зон больше нет – Степанов

Украина вышла из третьей волны коронавируса – с завтрашнего дня в стране не останется красных зон карантина.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

"Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности. Сегодня состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, и уже завтра выведем Сумскую область", – написал он.

По словам министра, пиковый период распространения COVID-19 пришелся на март – "вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивая целые города".

"Это были очень сложные два месяца. Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам", – добавил глава ведомства.

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Степанов также призвал украинцев не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил – особенно, на выходных.

"Мы все с детства привыкли, что майские праздники – это пикники, крупные компании друзей и родственников и шашлыки на природе. Сам так люблю. Но никакие "шашлыки" не стоят жизни и здоровья. Поэтому поберегите себя, ведь вирус только и ждет, когда вы снимете маску", – подытожил министр.

Как сообщалось ранее, в Украине за прошедшие сутки выявили 8404 новых больных COVID-19. Это на 2366 случаев больше, чем сутками ранее.

Кроме того, заслуженный врач Украины Ольга Богомолец предрекла Украине осенью еще более опасный штамм COVID-19. Против новой "короны" может не спасти и коллективный иммунитет. Врач рассказала, что нужно делать.