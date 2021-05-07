Коронавирус в Украине. Выздоровевших за сутки больше, чем заболевших

Глава Минздрава озвучил новые данные по коронавирусу в стране – вылечилось вдвое больше пациентов, чем заболело

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине за прошедшие сутки, 6 мая, выявили 8404 новых больных COVID-19. Это на 2366 случаев больше, чем сутками ранее.

Реклама

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Украина".

От коронавируса умерли 379 человек за сутки, в то же время вылечились от болезни 19 453. В больницы госпитализировали 3080 заболевших, а выписали 5172 человека.

В тренде В Украине еще две области выходят из красной зоны карантина

Напомним, заслуженный врач Украины Ольга Богомолец предрекла Украине осенью еще более опасный штамм COVID-21. Против новой "короны" может не спасти и коллективный иммунитет. Врач рассказала, что нужно делать.

Кроме того, Украина может оказаться на первом месте по смертям от COVID-19 в Европе. Стране еще далеко до уровня, с которого началась вторая волна, и есть риск, что повторный всплеск может произойти в конце мая.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине