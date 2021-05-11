Украинцев из электронной очереди хотят вакцинировать, но в определенные дни

Также Зеленский поручил подготовиться к возможному производству вакцин в Украине

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Учитывая медленные темпы вакцинации в Украине, президент Владимир Зеленский поддержал идею начать делать прививки людям из электронной очереди.

Об этом шла речь на селекторном совещании, передает пресс-служба ОПУ.

Президент с членами правительства обсудил вакцинацию тех, кто записался на прививку через приложение "Дія". Зеленский поддержал предложение министра здравоохранения Максима Степанова относительно внедрения отдельных дней, а именно – выходных, для вакцинации этих лиц. На сегодняшний день в электронной очереди 532 тысячи желающих вакцинироваться.

Глава государства также выступил за стратегическое партнерство с производителями вакцин.

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"Чтобы в Украине было расположено производство этих вакцин. Должны вести разговор о комплексном подходе и взаимодействии", – отметил он.

Зеленский особо отметил необходимость иметь соответствующие мощности, чтобы можно было оперативно запустить производство в стране вакцин против коронавируса, если на международном уровне будет принято решение об открытии публичного доступа к формуле вакцины от COVID-19.

Как сообщали новости "Сегодня", министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит более 40 млн доз вакцин в этом году.