Украинцев порадует теплая погода: прогноз на 22 октября

В этот день украинцы будут наслаждаться теплом/Коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 22 октября, в Украине прогнозируют теплую погоду, преимущественно без осадков. Однако вскоре в страну придет похолодание.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По всей территории Украины ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Ожидается переменная облачность.

На западе столбики термометров будут колебаться от +14 до +18 градусов. В Закарпатской области пройдет слабый дождь. На востоке прогнозируют 16-18 градусов тепла.

В северных регионах стоит ожидать +15-18 градусов. На юге - 18-21 градус тепла.

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В Киеве будет тоже тепло. Температура воздуха в течение дня составит +16-18 градусов.

"Погодные качели" в Украине

На этой неделе в Украине температура воздуха сначала поднимется до 18 градусов тепла, но потом упадет до +8 градусов. Со среды, 20 октября, а также 21, 22 и 23 октября в большинстве областей потеплеет. Уже в воскресенье, 24 октября, начнется существенное похолодание.

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