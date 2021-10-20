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В Украину нагрянет серьезное похолодание: когда ждать снижения температуры

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
20 октября, 14:16
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В ближайшие дни пока будет тепло, но совсем скоро придется утепляться
В Украину идет похолодание. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украину идет похолодание. Фото: коллаж "Сегодня"

С 23 октября Украину ожидает существенное похолодание. Максимальная температура воздуха днем составит 4-10 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

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В Украину нагрянет серьезное похолодание

Как стало известно, 21 и 22 октября в Украине будет тепло, но уже с субботы, 23 октября, придет серьезное похолодание.

Погода на 21 октября

21 октября в западных областях местами будет до 20-22 градусов тепла, в Карпатах ожидается 7-12 градусов тепла.

В Киеве 21 октября ожидается сильный ветер со скоростью до 15-18 м/с. Осадков не предвидится. Температура воздуха днем достигнет 17 градусов тепла.

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Погода на 23 и 24 октября

Согласно данным Укргидрометцентра, 23 и 24 октября ожидается ночью от 3 градусов тепла до 2 мороза, а днем 4-10 градусов тепла.

В южной части прогнозируют ночью 2-7 градусов тепла, днем 8-14 градусов, а в Карпатах ночью 1-6 мороза, днем около 0 градусов.

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Оригинальный прогноз

Полтавский телеканал PTV, где прогноз погоды ввели обнаженные мужчины, снова оригинально подошел к погодному блоку. Теперь прогноз рассказывают на английском языке. Все для того, чтобы зрители смогли улучшить свои знания. Прогноз рассказывают для Европы и США.

"Погодные качели" в Украине

На этой неделе в Украине температура воздуха сначала поднимется до 18 градусов тепла, но потом упадет до +8 градусов. Со среды, 20 октября, а также 21, 22 и 23 октября в большинстве областей потеплеет. Уже в воскресенье, 24 октября, начнется существенное похолодание.

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