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СЬОГОДНІ Новини України

В Україну нагряне серйозне похолодання: коли будемо утеплятися

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
20 жовтня, 14:16
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Найближчими днями поки буде тепло, але зовсім скоро температура впаде
В Україну йде похолодання. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україну йде похолодання. Фото: колаж "Сьогодні"

З 23 жовтня в Україні очікується суттєве похолодання. Максимальна температура повітря вдень становитиме 4-10 градусів тепла.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

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В Україну нагряне серйозне похолодання

Як стало відомо, 21 і 22 жовтня в Україні буде тепло, але вже з суботи, 23 жовтня, прийде серйозне похолодання.

Погода на 21 жовтня

21 жовтня в західних областях місцями буде до 20-22 градусів тепла, в Карпатах очікується 7-12 градусів тепла.

У Києві 21 жовтня очікується сильний вітер зі швидкістю до 15-18 м/с. Опадів не передбачається. Температура повітря вдень сягне 17 градусів тепла.

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Погода на 23 і 24 жовтня

Згідно з даними Укргідрометцентру, 23 і 24 жовтня очікується вночі від 3 градусів тепла до 2 морозу, а вдень 4-10 градусів тепла.

У південній частині прогнозують вночі 2-7 градусів тепла, вдень 8-14 градусів, а в Карпатах вночі 1-6 морозу, вдень близько 0 градусів.

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Оригінальний прогноз

Полтавський телеканал PTV, де прогноз погоди ввели оголені чоловіки, знову оригінально підійшов до погодного блоку. Тепер прогноз розповідають англійською мовою. Все для того, щоб глядачі змогли поліпшити свої знання. Прогноз розповідають для Європи та США.

"Погодні гойдалки" в Україні

Цього тижня в Україні температура повітря спочатку підніметься до 18 градусів тепла, але потім впаде до +8 градусів. З середи, 20 жовтня, а також 21, 22 і 23 жовтня в більшості областей потеплішає. Уже в неділю, 24 жовтня, почнеться істотне похолодання.

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