Украинцев просят не снимать на видео ПВО: это может быть опасно для населения

Благодаря ПВО оккупанты теряют свою технику/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинцев призвали не снимать на видео работу противовоздушной обороны. Враг не должен знать, откуда ему "прилетит".

Об этом в Telegram написал нардеп Алексей Гончаренко.

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"Представьте, красивая картинка: летит российский самолет, а ему навстречу — ракеты нашего ПВО. Финита ля комедия. И вот такая "картинка" спасает наши жизни и наши дома", — отметил Гончаренко.

Кроме того, он написал, что воздушная оборона эффективна, когда о ней не знают.

"Не публикуйте видео таких салютов. Все видео вылетов и попадание ракет демаскируют системы ПВО. Не публикуйте видео. Это снижает защиту наших городов, следовательно, ведет к смерти близких и друзей", — написал нардеп.

Потери оккупантов в Харькове за минувшие сутки

Украинские защитники продолжают уничтожать врага. За 6 марта в Харькове оккупанты лишились двух вражеских самолетов, четырех бензовозов противника с горючим, трех грузовых автомобилей ГАЗ-66. Кроме того, наши военные взяли бронированный автомобиль "Тигр".

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