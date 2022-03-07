Українців просять не знімати на відео ППО: це може бути небезпечно для населення

Завдяки ППО окупанти втрачають свою техніку/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українців закликали не знімати на відео роботу протиповітряної оборони. Ворог не повинен знати, звідки йому "прилетить".

Про це в Telegram написав нардеп Олексій Гончаренко.

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"Уявіть, красива картинка: летить російський літак, а йому назустріч — ракети нашого ППО. Фініта ля комедія. І ось така "картинка" рятує наші життя та наші будинки", — зазначив Гончаренко.

Крім того, він написав, що повітряна оборона ефективна тоді, коли про неї не знають.

"Не публікуйте відео таких салютів. Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО. Не публікуйте відео. Це знижує захист наших міст, а отже, веде до смерті близьких та друзів", — написав нардеп.

Втрати окупантів у Харкові за минулу добу

Українські захисники продовжують знищувати ворога. За 6 березня у Харкові окупанти позбулися двох ворожих літаків, чотирьох бензовозів противника з пальним, трьох вантажних автомобілів ГАЗ-66. Крім того, наші військові взяли броньований автомобіль "Тигр".

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