"Украинцы, мы вас любим": оккупанты бросили технику и оставили записки

Оккупанты оставили технику и письмо для ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты продолжают отказываться воевать против Украины, бросают свою военную технику и бегут назад в РФ или же сдаются в плен нашим защитникам. В этот раз военные РФ еще и оставили записку для ВСУ о том, что не хотят воевать.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
"Освободители" нашей земли снова разбиты, потеряли боеспособность, морально-психологическое состояние не позволяет выполнять дальнейшие задачи. Все российские солдаты и офицеры, побежавшие по лесам, теперь читают наши листовки, как правильно сдаться в плен", – написали в сообщении.
Военные показали фото техники, которую оставили оккупанты. Внутри нее нашли письмо для наших защитников. Они написали: "Простите, украинцы! Мы тоже против войны. Мы вас любим!".
Война в Украине 9 марта
- Украинские защитники уже четырнадцатый день отражают атаки российских оккупантов. Пока войскам РФ прогнозируют позорный конец "операции в Украине", как ее называют оккупанты, всей стране-агрессору грозит дефолт.
- Тем не менее военные продолжают обстреливать и убивать мирных украинцев. Под очередной авиаудар снова попала Ахтырка Сумской области – некоторые здания буквально снесли бомбами с лица земли.
- Силы ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали городские районы Харькова. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты отступили в Россию через границу.
- Из-за российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась полностью без электроснабжения.
- Российские военные, которые попадают в плен, начали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину.
- Тем временем ЧАЭС обесточена: через 48 часов может вырваться радиация – об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.