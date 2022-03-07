11-летний мальчик сам добрался из Запорожья в Словакию

Фото: коллаж "Сегодня"
11-летний мальчик из Украины самостоятельно добрался до украинско-словацкой границы.
Об этом сообщили на странице МВД Словакии в Facebook.
Ребенок из Запорожья перешел границу в Словакию с одним полиэтиленовым пакетом, паспортом и номером телефона, написанным на руке. Родители мальчика были вынуждены остаться в Украине.
Парня на границе встретили словацкие волонтеры. Они были удивлены тем, настолько ребенок оказался бесстрашным.
Благодаря контакту, который родители написали на его руке, парень смог связаться с родными – они его забрали.
В воскресенье верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что за последние 10 дней более 1,5 млн человек бежали из Украины в соседние страны из-за войны.
Ситуация в Украине 7 марта
- Украинские защитники уже двенадцатый день обороняют Украину от российских оккупантов. С начала войны враг выпустил по Украине около 600 ракет. Однако украинские военные не сдаются. Ими был освобожден город Чугуев Харьковской области. Обстрелы продолжаются. Оккупанты выпустили ракеты по деревне Тузлы Одесской области. Кроме того, от воздушного удара пострадала и Житомирская область. Вероятно, враг уже сам не справляется, поэтому решил привлечь к войне против Украины сирийцев за скромную плату.
- Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы они воевали против Украины. Им предлагают 200-300 долларов за 6 месяцев пребывания на территории Украины.
- Враг нанес воздушный удар по Житомирской области. В результате были разрушены несколько зданий, в частности школа.
- Враг с моря нанес ракетный удар по населенному пункта Тузлы Одесской области.
- С начала войны Российской Федерации против Украины агрессор выпустил по нашей стране около 600 ракет. Однако несмотря на это, система ПВО Украины все еще остается эффективной.
- Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, враг готовится штурмовать Киев.