Украину атакует сильный ветер и снег – где ждать непогоду

В Украине ожидается непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине во вторник, 8 февраля, будет снежной и дождливой в некоторых регионах. Температура воздуха достигнет 2 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют шквальный ветер.

Об этом сообщает "НВ".

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8 февраля ночью в Украине, за исключением западных областей, днем в восточных и юго-восточных областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь.

На остальной территории страны день пройдет без существенных осадков.

Температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. В южных, восточных областях, днем и на крайнем западе ожидается от 0 до +5 градусов.

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Кроме того, прогнозируется северо-западный ветер 7−12 м/с, в южных и западных областях местами будут порывы 15−20 м/с.

Какой будет погода в Украине на этой неделе?

Погода в Украине на этой неделе будет с осадками и сильным ветром. Температура воздуха с 7 по 13 февраля ожидается теплой во многих регионах.

Синоптики прогнозируют во многих областях осадки в виде мокрого снега и дождя. Относительно сухо будет лишь на юге страны, где столбики термометров стремительно поползут вверх и местами ожидается до +10 градусов.