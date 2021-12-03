Украину накроет дождь со снегом. Где ждать непогоду (карта)

Погода в Украине на 4 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 4 декабря, на территории Украины будет мокрый снег и дождь.Осадков не будет только в Одесской области.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Температура воздуха в стране будет низкой. Ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться ​​от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Только на юге и на востоке днем максимальная температура будет +8 градусов.

"Воздух все равно будет насыщен влагой. Кому трудно дышать таким воздухом, прикрывайте нос шарфом или маской", – утверждает синоптик.

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Погода в Украине на 4 декабря. Фото: Наталии Диденко

На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

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7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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