Украину снова будет штормить: в каких областях будет бушевать непогода

Украинцев ждут ухудшение погоды. Коллаж "Сегодня"
Завтра в Украине погода испортится в большинстве областей, местами и вовсе объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
29 июля днем в Украине, кроме южных областей, грозы. В западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый).
Пожарная опасность
Кроме того, в восточных, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- В последнее время в Украине бушевала непогода, улицы городов превращались в реки, а автомобили по ним плавали как гондолы, едва ли не каждый день было объявлено штормовое предупреждение. В Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней.
- На курортную Кирилловку налетело мощное торнадо – жителей городка удивил огромный вихрь.
- Мощные ливни добрались до Мариуполя – автомобили плавали по воде, людей чуть не сносило течением.
- В Одессе потоки смывали все на своем пути, вода стекала в ночные клубы, заливала кафе и магазины.
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