Україну знову штормитиме: в яких областях бушуватиме негода

Українців чекають погіршення погоди. Колаж "Сьогодні"
Завтра в Україні погода зіпсується у більшості областей, місцями й зовсім оголошено штормове попередження.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
29 липня вдень в Україні, крім південних областей, грози. У західних і центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1-й рівень небезпеки, жовтий).
Пожежна небезпека
Крім того, у східних, Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- Останнім часом в Україні вирувала негода, вулиці міст перетворювалися на річки, а автомобілі ними плавали як гондоли, чи не щодня було оголошено штормове попередження. У Бердянську дві особи загинули через потужні зливи.
- На курортну Кирилівку налетіло потужне торнадо – жителів містечка здивував величезний вихор.
- Потужні зливи добралися до Маріуполя – автомобілі плавали по воді, людей мало не зносило течією.
- В Одесі потоки змивали все на своєму шляху, вода стікала у нічні клуби, заливала кафе і магазини.
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