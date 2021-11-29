Украину в первый день зимы засыплет снегом: где именно (карта)

Снегопад в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
В первый день зимы в среду, 1 декабря, на территории Украины выпадет снег. Заснежит сразу несколько областей.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Где выпадет снег в первый день зимы?
Так, снегопады ожидаются на западе страны, а также в Киеве и области.
Температура воздуха на западе опустится до -1 днем. На севере днем будет от -1 до +1 градус. В восточных областях днем прогнозируют от 0 до +2 градусов.
В центральных областях Украины осадкой не прогнозируют.
В Киеве ожидается переменная облачность, а также снег. Температура воздуха днем составит от -1 до +1 градуса.
На Киев надвигаются метели и морозы
В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.
По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.
7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.
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