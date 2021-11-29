Україну в перший день зими засипле снігом: де саме (карта)

Снігопад в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У перший день зими в середу, 1 грудня, на території України випаде сніг. Засніжить одразу кілька областей.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Де випаде сніг у перший день зими?

Так, снігопади очікуються на заході країни, а також у Києві та області.

Температура повітря на заході опуститься до -1 вдень. На півночі вдень від -1 до +1 градус. У східних областях вдень прогнозують від 0 до +2 градусів.

У центральних областях України опадом не прогнозують.

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У Києві очікується мінлива хмарність та сніг. Температура повітря вдень становитиме від -1 до +1 градуса.

На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

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За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище -2, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8 градусів, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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