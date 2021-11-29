Украину накроет штормовой ветер: синоптики предупреждают об опасности

Непогода "атакует" нашу страну уже во вторник, 30 ноября. Будет I уровень опасности – желтый

В Украине будет сильный ветер. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 30 ноября, в Украине, в том числе Киеве и области, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра со скоростью до 15-20 м/с.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Какой будет погода 30 ноября?

30 ноября ночью на большей части территории, днем в западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Будет I уровень опасности – желтый.

Также в Киеве и области прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

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По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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