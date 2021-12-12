Украину заснежит: прогноз погоды на 13 декабря (карта)

В Украине ухудшится погода. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 13 декабря, на территории Украины синоптики прогнозируют осадки. Ожидается мокрый снег и дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода на 13 декабря

По прогнозу синоптиков, на западе, в северных и центральных областях будет идти мокрый снег и дождь.

Температура воздуха ночью составит -2…+4 градуса, на юге и востоке будет +5…+7 градусов.

В восточной части осадков не предвидится – будет солнечно. Температура воздуха днем поднимется до +4 градусов.

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В Киеве и области синоптики прогнозируют температуру воздуха и ночью, и днем от 2 до 4 градусов тепла. При этом пойдет мокрый снег и дождь.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью до 7-12 м/с.

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Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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